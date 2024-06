Transfer-News: Verlässt Mané den Ronaldo-Klub wieder?

Stürmt Sadio Mané bald nicht mehr an der Seite von Cristiano Ronaldo , sondern von Karim Benzema? Der 32-Jährige könnte Saudi-Klub Al-Nassr offenbar nach nur einem Jahr schon wieder verlassen. Laut Informationen der arabischen Quelle OKAZ - Online wurde dem 32-Jährigen ein Leihwechsel zum Liga-Konkurrenten Al-Ittihad angeboten.

Mané schloss sich erst im Sommer Al-Nassr an. 30 Millionen Euro zahlte der Ronaldo-Klub für den Bayern-Flop. In 46 Pflichtspielen gelangen dem Senegalesen immerhin 19 Tore und elf Vorlagen.

Verlässt Mané den Ronaldo-Klub?

Für die Meisterschaft reichte das jedoch nicht. Al-Nassr beendete die Saison hinter Al-Hilal auf dem zweiten Platz der Saudi Pro League. In der AFC Champions League scheiterten Mané und Co. vorzeitig. Der Ex-Münchner fiel dabei besonders negativ auf, weil er bei einem Wortgefecht die Nerven verlor und seinem Gegenspieler am Hals packte.