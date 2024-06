Transfermarkt: Ersetzt Anton Tah? Innenverteidiger-Domino droht

Gibt es ein Innenverteidiger-Domino in der Bundesliga? Ein möglicher Wechsel von Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern wird immer heißer diskutiert. Medienberichten zufolge ist der Rekordmeister höchst interessiert an einer Verpflichtung des deutschen Nationalspielers und EM-Fahrers - demnach hat es sogar schon Gespräche mit dem Management des 28-Jährigen gegeben.

Tah verriet unlängst in einem Interview mit Sky , sich Gedanken über seine Zukunft zu machen - und schloss dabei einen Bayern-Wechsel nicht eindeutig aus („Ich freue mich, dass ich mit einem solchen Verein in Verbindung gebracht werde“).

Schließt Anton mögliche Tah-Lücke?

Denn: Wie die Sport Bild ebenso erfahren haben will, könnte im Falle des Tah-Abgangs bei der Werkself Waldemar Anton vom VfB Stuttgart die Lücke schnell schließen.

Zuletzt hieß es, auch Borussia Dortmund sei - nicht zuletzt wegen des zu erwartenden Abgangs von Mats Hummels, der mit der AS Rom in Verbindung gebracht wird - an dem 27 Jahre alten Anton interessiert.