Transfers: BVB bei Lyon-Juwel Cherki in der Pole Position?

Das Thema Rayan Cherki bei Borussia Dortmund wird immer heißer. Laut Foot Mercato ist der BVB im Rennen um den Dribbelkünstler von Olympique Lyon in der Pole Position. So soll man bei den Schwarz-Gelben zuversichtlich sein, den 20-Jährigen in den Ruhrpott locken zu können.