Bericht: Lukaku wohl mit neuem Klub einig

Der Vereinswechsel von Romelu Lukaku nimmt offenbar konkrete Züge an. Für den Torjäger soll es in der Serie A weitergehen.

Der Vereinswechsel von Romelu Lukaku nimmt offenbar konkrete Züge an. Für den Torjäger soll es in der Serie A weitergehen.

Demnach würde der 32-Jährige bei den Azzurri einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von sechs Millionen Euro plus Boni erhalten. Eine finale Einigung müsse nur noch zwischen Neapel und dem FC Chelsea, Lukakus Stammverein, erzielt werden. Die Blues fordern offenbar 35 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, diesen Preis möchten die Italiener drücken.

Lukaku war auch in Mailand im Gespräch

In der vergangenen Saison war Lukaku an die AS Rom verliehen worden, wo er 13 Tore in 32 Ligaspielen erzielte. Der Torjäger steht in London eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag, hat dort allerdings keine Zukunft mehr. Zuletzt wurde er auch mit der AC Mailand in Verbindung gebracht.