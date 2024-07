Deal bis Montag fix? Eintracht offenbar vor Transfer-Coup

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Rechtsverteidiger an der Angel. Dieser soll bestenfalls schon am Montag mit ins Trainingslager fliegen.

Eintracht Frankfurt hat einen neuen Rechtsverteidiger an der Angel. Dieser soll bestenfalls schon am Montag mit ins Trainingslager fliegen.

Dem Bericht zufolge soll der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger am Freitag seinen Medizincheck absolvieren und anschließend seinen Vertrag unterschreiben. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano haben sich die Vereine auf eine Leihe samt Kaufoption in Höhe von rund 17,8 Millionen Euro geeinigt - damit wäre Kristensen der zweitteuerste Neuzugang der Klubgeschichte. Am heutigen Freitag soll der obligatorische Medizincheck über die Bühne gehen.

Kristensen war bei der dabei EM

Kristensen steht derzeit noch bis 2027 in Leeds unter Vertrag und wurde in der letzten Saison an die AS Rom verliehen, wo er 31 Mal auf dem Rasen stand. In den beiden Halbfinal-Spielen der Europa-League gegen Bayer Leverkusen fehlte er aber, weil er nicht für den internationalen Kader nominiert war.