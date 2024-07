Testspiel: Borussia Dortmund gegen Pathum United live im TV, Stream und Ticker

Für Borussia Dortmund steht die alljährliche Auslandsreise an: Die Schwarz-Gelben sind vom 19. bis 25. Juli auf Asien-Tour und dabei unter anderem in Thailand sowie Japan zu Gast. Während dieser Zeit wird der BVB auch zwei Testspiele bestreiten.

Die erste Partie findet in Bangkok statt. In der Hauptstadt Thailands spielt das Team von Neu-Coach Nuri Sahin am Sonntag (ab 15 Uhr im Liveticker) gegen den thailändischen Erstligisten Pathum United FC.