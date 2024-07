Transfer-News: Atlético Madrid holt Europameister

Atlético Madrid hat seine Defensive mit einem Europameister verstärkt. Der Klub verkündete am Samstag den Wechsel von Innenverteidiger Robin Le Normand von Real Sociedad in die spanische Hauptstadt. Die Ablöse soll deutlich unter der Ausstiegsklausel liegen.

Laut transfermarkt.de beträgt diese 50 Millionen Euro. Nach Informationen der AS bezahlt Atlético jedoch nur 30 Millionen Euro an den Ligakonkurrenten. Durch Boni könnte die Summe noch auf 35 Millionen Euro ansteigen. Damit wäre er der teuerste Verteidiger der Klub-Geschichte.

Le Normand soll Atléticos Defensive stabilisieren

Der Transfer werde in den kommenden Tagen finalisiert, wenn der Europameister aus dem Urlaub zurückkehrt, heißt es in einem Statement der Madrilenen.

Le Normand war fester Bestandteil der spanischen Nationalmannschaft, die vor wenigen Wochen den EM-Titel gewann. In vier der sechs Spiele stand er in der Startelf. Im dritten Vorrundenspiel, in dem Trainer Luis de la Fuente stark rotierte, wurde er eingewechselt und das Halbfinale verpasste der 27-Jährige gelbgesperrt.

Der in Frankreich geborene Verteidiger war im Jahr 2016 von Stade Brest zu Sociedad gewechselt. Dort entwickelte er sich zu einem der besten Verteidiger der Liga. Nun soll er in der kommenden Saison dabei helfen, die Defensive von Atlético zu stabilisieren. In der vergangenen Spielzeit kassierte Atleti 68 Gegentore in 54 Spielen.