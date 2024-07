Transfer-News: Barca bestätigt Interesse an EM-Star - gute Nachricht für Flick

Laporta: „Die Finanzen des Vereins erholen sich“

„Flick ist nah dran und berücksichtigt, was es bedeutet, in Barcelona und Katalonien zu leben. Vor der Reise in die Vereinigten Staaten ist eine Präsentation geplant. Heute ist er mit Deco auf dem Trainingsplatz. Es ist nicht angenehm, mit einer erneuten Verletzung von Pedri in die Vorsaison zu starten. Ich fühle mich sehr schlecht, weil Pedri der Schlüssel für uns ist. Wir müssen die Mannschaft verstärken“, erklärte Laporta.