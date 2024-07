Transfer-News: Erster Profivertrag für Sohn von Zlatan Ibrahimovic

Maximilian Ibrahimović, der Sohn des schwedischen Fußball-Stars Zlatan Ibrahimović, hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben . Er wird in der kommenden Saison in der Reservemannschaft des AC Mailand spielen. Das wurde auf dem offiziellen Instagramkanal von Milan Futuro , der U23-Mannschaft des Serie-A-Klubs, bekannt gegeben.

Der 17 Jahre alte Offensivspieler wechselte im Jahr 2022 von Hammarby IF in die Jugend der Rossoneri. Für sie war er bisher in der U17 und U18 im Einsatz. Für Milan Futuro wird er in der dritten italienischen Liga auf dem Platz stehen.