Transfer-News: Flick-Wunschspieler Nico Williams sagt wohl ab!

Hansi Flick und der FC Barcelona schauen in die Röhre. Nico Williams hat offenbar eine Zukunftsentscheidung getroffen.

Nico Williams hat sich bei der Europameisterschaft endgültig ins Rampenlicht und damit auch in den Fokus der europäischen Spitzenklubs gespielt. Der FC Barcelona muss sich aber wohl von seinem erhofften Mega-Transfer in diesem Sommer verabschieden.

Ein Wechsel von Williams scheint in weite Ferne gerückt zu sein. Wie die AS berichtet, haben zuverlässige Quellen aus dem Verein „die Operation am Dienstag als praktisch tot bezeichnet“. Als Grund wurden der „Druck seiner Familie und von Athletic“ genannt.