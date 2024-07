Transfer-News: Guirassy schon in Dortmund! Wechsel zum BVB vor Abschluss

Der nächste Transfer vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund steht vor dem Abschluss. Serhou Guirassy wurde schon auf dem Weg in seine neue Heimat erwischt.

Serhou Guirassy in Dortmund! Wie Bilder der Ruhrnachrichten zeigen, ist der Wunschstürmer des BVB am Dienstag mit einem Privatjet in Dortmund gelandet.