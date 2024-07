Transfer-News: Kampf um Juwel entbrannt! PSG überbietet Bayern

Kommt es jetzt zum Wettbieten zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain? PSG hat zumindest nach übereinstimmenden Medienberichten bei Désiré Doué nun ebenfalls seinen Hut mit einem Angebot in den Ring geworfen - dieses übersteigt demnach die erste Offerte der Bayern.

Laut Sky und Foot Mercato beläuft sich das Pariser Angebot auf eine fixe Sockelablöse von 40 Millionen Euro plus zehn Millionen in Form von Bonuszahlungen. Jenes der Bayern soll bei 35 Millionen Euro gelegen haben, was Doués Klub Stade Rennes jedoch ablehnte.