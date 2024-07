Transfer-News: Morata bestätigt Wechsel nach Italien

„Sie waren in den schwierigen Momenten an meiner Seite“, sagte Morata und betonte: „Es ist besser zu gehen, wenn man aus irgendeinem Grund nicht 100 Prozent geben kann.“

„Es ist das Einfachste, nicht in Spanien zu spielen, für mein Leben, für das, was ich durchmachen muss, wenn ich in unserem Land auf die Straße gehe. Am einfachsten ist es, im Ausland zu spielen“, hatte er vor dem Halbfinale der Spanier gegen Frankreich bei El Mundo gesagt.