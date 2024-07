Transfer-News: Neuer Klub für ehemaliges Bayern-Talent

Adrian Fein wechselt zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Dort will der ehemalige Bayern-Spieler endlich wieder regelmäßig spielen.

Adrian Fein hat einen neuen Verein gefunden. Das ehemalige Talent des FC Bayern, das für die Profis des Rekordmeisters in der Bundesliga nicht zum Einsatz kam, wechselt zur kommenden Saison zum SV Waldhof Mannheim.

„Adrian hat uns in den zwei Trainingswochen komplett überzeugt“, teilte der Drittligist in einem offiziellen Statement mit und verwies darauf, dass der 25-Jährige nach seiner Stoffwechselerkrankung „wieder in einer guten körperlichen Verfassung“ sei.