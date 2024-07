Schalke holt Bruder von United-Star!

Der FC Schalke 04 plant weiterhin seinen Kader, um in der kommenden Zweitliga-Saison wieder weiter oben anzugreifen. Dabei ist den Königsblauen jetzt ein echter Transfer-Coup gelungen, denn sie verpflichten einen Stürmer aus einer bekannten Familie.

Emil Hojlund, aktuell noch beim FC Kopenhagen unter Vertrag, unterschrieb in Gelsenkirchen einen Vertrag bis 2028. Er bekommt die Rückennummer 15.

Schalke krallt sich dritten Hojlund

Sein Bruder Rasmus Hojlund schoss in der vergangenen Saison 16 Tore für Manchester United. Oscar Hojlund , Zwillingsbruder vom künftigen Schalker, wurde in diesem Sommer erst von Eintracht Frankfurt verpflichtet.

„Mit Emil verpflichten wir einen talentierten Angreifer, dessen Profil sehr interessant ist. Er ist ein mitspielender Stürmer mit guten Laufwegen, der zugleich Bälle festmachen kann“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots: „Körperlich bringt er trotz seines jungen Alters sehr gute Voraussetzungen mit. In den Gesprächen hat Emil unmissverständlich den Willen vermittelt, sich auf Schalke im Herrenbereich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.“

300.000 Euro überweist Schalke laut Berichten nach Dänemark, weitere Boni können wohl dazukommen. Im Rennen um den Dänen soll der S04 unter anderem auch den VfB Stuttgart ausgestochen haben, der kommende Saison in der Champions League spielt.

Höjlund spielte zuletzt in der U19 von Kopenhagen und erzielte dort acht Tore in elf Partien. Auch in der Youth League traf er viermal und legte drei weitere Treffer auf. Bei den Profis war er viermal im Spieltags-Kader, sammelte allerdings nur eine Minute. Zudem ist er U19-Nationalspieler.