Transfer-News: Schlägt Bayer Leverkusen bei "Gustavinho" zu?

Bayer Leverkusen bastelt am Kader für die neue Saison. Nach Martin Terrier soll die Offensive weiter verbessert werden. Eine Spur führt nach Brasilien.

Bayer Leverkusen will sich offenbar weiter in der Offensive verstärken. Laut der Zeitung UOL aus Brasilien ist der Double-Sieger an Gustavo Nunes von Gremio Porto Alegre interessiert.