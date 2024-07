Transfer-News: Wechsel zum BVB? Entscheidung bei Serhou Guirassy wohl gefallen

In der Transfer-Saga um Serhou Guirassy herrscht nun offenbar endgültige Klarheit. Wie Sky berichtet, hat Borussia Dortmund dem Transfer des Stürmers vom VfB Stuttgart zugestimmt.

Die Ärzte hätten am Wochenende in Paris rausgefunden, dass die Außenbandverletzung am Knie konservativ behandelt werden dürfe und der Angreifer nur ein paar Wochen ausfalle.