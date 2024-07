Transfermarkt: Rückkaufoption! Bayern holt Talent zurück

Der FC Bayern sichert sich erneut die Dienste von Armindo Sieb. Der 21-Jährige wird in der kommenden Saison aber nicht in München auf Torejagd gehen.

„Wir haben Armindo die zwei Jahre in Fürth immer eng verfolgt. Er hat sich vor allem in der vergangenen Saison sehr gut weiterentwickelt - in seiner Altersklasse gehörte er 2023/24 zu den Topscorern der Zweiten Liga“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund und betonte: „Armindo ist ein extrem schneller, aggressiver Spielertyp. Er passt mit seiner Art und Weise sicher sehr gut zu Mainz, und die Bundesliga ist jetzt der nächste logische Schritt für ihn.“

Sieb: „Mainz der ideale Verein“

Sieb selbst betonte, dass er sich nach den Erfahrungen in Fürth nun bereit für den Schritt in die Bundesliga fühlt. „Mainz 05 ist der ideale Verein für diesen nächsten Schritt, weil er jungen Spielern sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Außerdem denke ich, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut zum dynamischen Mainzer Fußball passe“, sagte der Offensivspieler.

Sieb war 2020 von der TSG Hoffenheim zu den Bayern gewechselt. Bei den Profis konnte er sich aber nicht durchsetzen, lediglich ein Einsatz im DFB-Pokal steht für den U-Nationalspieler in München zu Buche. 2022 schloss er sich Greuther Fürth an. In der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga erzielte er zwölf Treffer.