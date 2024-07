Transfers: Xavi Simons gibt Bayern wohl einen Korb

Die Zukunft von Xaxi Simons ist schon seit Wochen Thema. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich der 21-Jährige nun dazu entschieden, noch ein weiteres Jahr bei RB Leipzig zu spielen. Demnach sollen die Verantwortlichen von Leipzig und Paris Saint-Germain, von denen der Niederländer bereits in der vergangenen Saison an den Bundesligisten ausgeliehen wurde, an einem weiteren Leihgeschäft arbeiten.

Xavi hatte in der zurückliegenden Saison mit zehn Toren und 15 Vorlagen in 43 Pflichtspielen einen großen Anteil am Leipziger Erfolg. Seine persönliche Weiterentwicklung will er nun offenbar als Stammspieler unter Trainer Marco Rose fortsetzen.