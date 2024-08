Nach Transfer: Atlético-Fans verunstalten Félix-Tafel in Madrid

Nach dem Abgang des einstigen Rekordtransfers Joao Félix lassen Atlético-Fans ihren Frust an einer Tafel des Spielers am Stadion aus.

Bis heute bleibt Joao Félix‘ Wechsel von Benfica Lissabon zu Atletico Madrid für 127 Millionen Euro der Rekordtransfer für die Rojiblancos. Doch die hohe Ablösesumme aus dem Jahr 2019 konnte der Portugiese in der Folge nie rechtfertigen, bevor er die spanische Hauptstadt nun zum deutlich geringeren Preis von 52 Millionen Euro gen Chelsea verließ.

Dementsprechend groß ist der Frust bei den Fans von Atlético, die nun seine Spieler-Tafel am Wanda Metropolitano, der Atlético-Arena, mit Müll verunstalteten.

In den sozialen Medien machen Bilder die Runde, die die in den Boden eingelassene Tafel des 24-Jährigen mit einer Vielzahl an Plastikflaschen, Dosen und Mülltüten zeigen. Inzwischen kann man noch den auf der Tafel eingravierten Namen von Joao Félix lesen.