Transfer-News: Arsenal verpflichtet DFB-Schreck

Der FC Arsenal hat den spanischen Europameister Mikel Merino von Real Sociedad verpflichtet. Der 28-jährige Mittelfeldspieler, der im Sommer maßgeblichen Anteil am EM-Titelgewinn Spaniens hatte , wechselt für eine Ablösesumme von 32 Millionen Euro nach London. Durch Bonuszahlungen kann sich diese Summe auf bis zu 37 Millionen Euro erhöhen.

Merino, der fortan das Trikot mit der Nummer 23 tragen wird, unterschrieb einen Vertrag bis 2028. Sportdirektor Edu zeigte sich erfreut über den Transfer und betonte die Bedeutung des Neuzugangs: „Mikel war in diesem Sommer ein wichtiges Ziel für uns. Er bringt Erfahrung, Physis und Athletik in unsere Mannschaft und wir sind sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten.“