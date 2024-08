Verkauf fix! Ende eines BVB-Missverständnisses

Der BVB verliert mit Abdoulaye Kamara ein früheres Top-Talent. Den heute 19-Jährigen, der den Sprung in die Profielf der Westfalen nie schaffte, zieht es nach England.

Wie die Westfalen am Dienstagnachmittag offiziell verkündeten, schließt sich der Mittelfeldspieler dem englischen Zweitligisten FC Portsmouth an und erhält dort einen Vertrag bis 2028.

Kamara kam 2021 aus der Jugend von Paris Saint-Germain und galt als Top-Talent. Allerdings schaffte es der heute 19-Jährige in drei Jahren nicht, auch nur eine Minute in einem Pflichtspiel der Profis zu bestreiten.

Bereits im Alter von 16 Jahren wurde Kamara für die U23 in der 3. Liga eingesetzt und kam dort insgesamt auf 48 Einsätze (zwei Tore, vier Vorlagen). Zudem bestritt er sieben Meisterschaftsspiele für die U19 in der A-Junioren-Bundesliga West sowie 15 Partien in der UEFA Youth League.