Transfer-News: Dybala vor Wechsel nach Saudi-Arabien

Paulo Dybala will die AS Rom verlassen und hat beschlossen, ein Angebot des saudi-arabischen Vereins al-Qadsiah anzunehmen. Dies berichtete am Mittwoch die italienische Gazzetta dello Sport. Demnach ist sich der Argentinier mit dem Klub über einen Wechsel einig, soll dort einen Vertrag über drei Jahre unterschreiben und pro Jahr 20 Millionen Euro plus Prämien verdienen.