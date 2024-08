Transfer-News: Eintracht Frankfurt winkt Mega-Deal

Eintracht Frankfurt muss in der Defensive womöglich kurzfristig den Abgang eines Leistungsträgers fürchten. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Willian Pacho unmittelbar vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain stehen.

Laut Transfer-Journalist Fabrizio Romano sollen sich beide Klubs bereits auf einen Transfer verständigt haben. Auch Sky und hr berichteten zuvor über Pachos Abgang, der den Hessen bis zu 45 Millionen Euro an Ablöse einbringen soll. Die Basisablöse soll bei 40 Millionen Euro liegen, mögliche Bonuszahlungen können noch hinzukommen.

Der 22-jährige Ecuadorianer war erst im vergangenen Sommer für neun Millionen Euro Ablöse von Royal Antwerpen in die Mainmetropole gewechselt. Der Vertrag des 1,87 Meter großen Innenverteidigers lief noch bis 2028.

Pacho bei Frankfurt gesetzt

In der abgelaufenen Saison war Pacho in der Defensive Stammspieler, in der Bundesliga verpasste er nur eine Partie aufgrund einer Gelbsperre. Insgesamt bestritt er 44 Pflichtspiele für die SGE.