Transfer-News: Fix! Ex-Bayern-Star Cancelo wechselt nach Saudi-Arabien

Joao Cancelo spielt künftig in Saudi-Arabien. Der ehemalige Bayern-Star wechselt von Manchester City zu Al-Hilal.

Joao Cancelo spielt künftig in Saudi-Arabien. Der ehemalige Bayern-Star wechselt von Manchester City zu Al-Hilal.

Nun ist es offiziell: Auch Joao Cancelo zieht es in die Wüste. Der ehemalige Bayern-Star schließt sich Al-Hilal in Saudi-Arabien an. Auch sein Ex-Klub Manchester City bestätigte den Abgang des Portugiesen.