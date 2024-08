Transfer-News: Leverkusen verkündet Doppel-Deal!

Die Personalrochade in der Defensive von Bayer Leverkusen ist perfekt. Verteidiger Odilon Kossounou verlässt die Werkself auf Leihbasis in Richtung Atalanta Bergamo. Als Ersatz leiht der Double-Sieger den Ex-Leipziger Nordi Mukiele von Paris Saint-Germain bis Saisonende aus. Die Verkündungen der beiden Deals erfolgte innerhalb weniger Minuten.

„Nordi Mukiele ist ein athletischer und schneller Verteidiger“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes in einer Mitteilung des Klubs. „Er passt mit seinem Profil ausgezeichnet in unsere Mannschaft, er hat mit 30 Einsätzen große Champions-League-Erfahrung und kann als versierter Fußballer sowohl als Rechtsverteidiger als auch als zentraler Abwehrspieler agieren. Natürlich ist auch seine Bundesliga-Kenntnis ein großes Plus für uns.“