Transfer-News: Neuer Klub für Ex-Arsenal-Flop

Seit dem 1. Juli war der ivorische Nationalspieler vereinslos, nachdem er die vergangene Saison bei Trabzonspor verbracht hatte. In 19 Ligaspielen erzielte der Linksfuß fünf Tore für den Klub aus der türkischen Hafenstadt.

Vor fünf Jahren verpflichtete der FC Arsenal den Rechtsaußen für die damalige Rekordsumme von 80 Millionen Euro. Nach zwei großartigen Spielzeiten in Lille folgte er dem Lockruf der Gunners, doch die hohen Erwartungen konnte Pepe in London nie erfüllen. In 112 Spielen für Arsenal erzielte er 27 Tore.