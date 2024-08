Transfer-News: Pep Guardiola bestätigt! Mega-Deal kurz vor dem Abschluss

Pep Guardiola hat auf einer Pressekonferenz am Freitag den Abgang von Stürmer Julian Álvarez und damit einen echten Hammer-Deal bestätigt. Den Argentinier zieht es zu Atlético Madrid. Die Rojiblancos zahlen City Medienberichten zufolge eine Ablösesumme von bis zu 95 Millionen Euro.

„Zuallererst möchte ich Julian meinen Dank aussprechen. Wir haben alles gewonnen, sein Beitrag war enorm. Er wurde von der Mannschaft für sein Verhalten unglaublich geliebt, aber wenn er gehen will, eine neue Herausforderung sucht – Atlético ist ein Spitzenverein – dann ist es in Ordnung, wenn man gehen will“, sagte der Trainer von Manchester City laut The Independent.