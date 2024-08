Transfer-News: Was im Brunner-Poker des BVB entscheidend ist

Nun steht für den Youngster, der mit den Profis im Trainingslager in Bad Ragaz weilt, eine wegweisende Zukunfts-Entscheidung an. Vom BVB hat Brunner laut SPORT1 -Informationen einen finanziell lukrativen Profivertrag vorliegen, die ihm angebotene Perspektive lässt ihn jedoch zögern.

Die BVB-Bosse sehen den Mittelstürmer nämlich nicht uneingeschränkt bei den Profis. Brunner soll zwar mehrheitlich mit der Mannschaft von Nuri Sahin trainieren dürfen, allerdings ebenso in der U19 und U23 der Dortmunder. Zudem soll er vornehmlich dort in den Pflichtspielen auflaufen.

Sahin über Brunner: „Tür ist offen“

„Das ist ein Thema, das nur an den Spielern liegt“, sagte Sahin in einer Presserunde im Trainingslager. „Wenn es ein schlechter Mensch ist, dann hat er keine Chance. Dann kann er so gut sein wie er will, dann will ich ihn nicht. Aber wenn ein Spieler gut ist, ist die Tür offen.“