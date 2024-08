Unerwartete Wende bei Tah?

Jonathan Tahs Wechsel zum FC Bayern scheint endgültig vom Tisch. Doch wie geht es für den 28-Jährigen weiter? Verlängert er etwa in Leverkusen?

Nach zähen Verhandlungen zwischen Bayern und Meister Leverkusen ist eine Einigung nicht in Sicht. Zumal die scharfe Attacke von Bayer-Geschäftsführer Fernando Carro gegen Bayern-Sportvorstand Max Eberl weitere Gespräche nahezu unmöglich machen. Bleibt er also in Leverkusen für ein weiteres Jahr - oder sogar länger?