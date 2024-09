Bayern-Interesse an 40-Millionen-Mann enthüllt!

Für stattliche 41,25 Millionen Euro wechselte Archie Gray im Sommer vom englischen Zweitligisten Leeds United zu Tottenham Hotspur. Wie Leeds‘ Geschäftsführer Angus Kinnear nun in einem Podcast verriet, hatte Gray schon im vergangenen Winter das Interesse großer Klubs auf sich gezogen - unter anderem das des FC Bayern.

„Real Madrid war an Archie Gray interessiert, Bayern München war interessiert“, verriet Kinnear im Leeds-Podcast The Square Ball. Letztendlich blieb der 18-Jährige in der Rückrunde noch bei Leeds und wechselte im Sommer nach London. Leeds-Boss Kinnear ist sich dennoch sicher: „Archie Gray ist ein Spieler, der letztendlich irgendwann für Real Madrid oder Bayern München spielen wird.“