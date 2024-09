BVB-Flop wechselt am Deadline Day! Neunter Klub für Ex-Talent

Emre Mor wechselt mal wieder den Klub. Das ehemalige Toptalent von Borussia Dortmund wird am Deadline Day in der Türkei ausgeliehen.

Emre Mor hat am letzten Tag der Transferperiode in der Türkei noch einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Offensivspieler von Borussia Dortmund wurde am Freitag für ein Jahr von Fenerbahce an Eyüpspor ausgeliehen.