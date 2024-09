Enthüllt: Bayern war offenbar an Eintracht-Star dran

Über erste Vorgespräche gingen die Verhandlungen allerdings wohl nicht hinaus. Die Bayern-Bosse entschieden sich letztlich für eine Verpflichtung von Ekitikés Landsmann Mathys Tel. Man habe in ihm den Spieler mit dem höheren Potenzial gesehen, heißt es in dem Bericht.

Ekitiké zu Bayern? Erst PSG, dann Frankfurt

Zum Start in die Saison überzeugte der Angreifer auf ganzer Linie, lieferte in vier Spielen drei Tore und drei Assists. Zum Duell zwischen dem FC Bayern und Frankfurt kommt es in der Bundesliga am 6. Oktober.