Deal offiziell! Die Saga um Mats Hummels ist beendet

Am Ende fiel die Wahl auf Italien. Nach wochenlangen Verhandlungen und Wasserstandsmeldungen hat Mats Hummels ganz offiziell einen neuen Klub. So gab die AS Rom bekannt, dass sich der 35-Jährige dem italienischen Hauptstadtklub anschließt. Nach dem bestandenen Medizincheck stattete die Roma den Deutschen mit einem Einjahresvertrag aus. In Rom erhält Hummels die Trikotnummer 15.