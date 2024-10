Früheres Real-Juwel: Jetzt spielt er in Malaysia

Jesé Rodriguez galt einst als kommender Superstar von Real Madrid. Nun wagt der Spanier in Asien ein neues Abenteuer.

Der einst bei Real Madrid ausgebildete Jesé Rodríguez hat einen neuen Klub gefunden: Der Johor Darul Ta‘zim FC aus Malaysia gab am Samstag die Verpflichtung des spanischen Offensiv-Allrounders bekannt.

Da der 31-Jährige zuletzt vereinslos war, fällt keine Ablöse an. Zuvor hatte Jesé von September 2023 bis Jahresende in Brasilien beim Coritiba FC unter Vertrag gestanden. In lediglich sechs Partien gelang ihm ein Tor.