Transfer-News: PSG will Kolo Muani verscherbeln

Kolo Muani ist seit Sommer 2023 bei Paris St.-Germain unter Vertrag. So richtig angekommen ist der ehemalige Frankfurter immer noch nicht. Daher will PSG nun offenbar einen Schlussstrich ziehen.

Anderthalb Jahre später ist die Liebe nahezu erloschen. PSG-Trainer Luis Enrique lässt derzeit lieber ohne Mittelstürmer spielen - zumal Kolo Muani in 50 Einsätzen auf magere elf Tore kommt. Zur Erinnerung: In seiner Saison für Frankfurt erzielte er in 32 Spielen 15 Treffer und gab 14 Vorlagen. Die Hessen hatten ihn im Sommer 2022 ablösefrei vom FC Nantes verpflichtet.