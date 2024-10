FIFA beschließt Transfermarkt-Revolution!

Die FIFA will ihr neues Prestige-Objekt Klub-WM mit aller Macht pushen. Dafür wird jetzt sogar der Transfermarkt revolutioniert, was auch den FC Bayern betrifft.

Die FIFA will ihr neues Prestige-Objekt Klub-WM mit aller Macht pushen. Dafür wird jetzt sogar der Transfermarkt revolutioniert, was auch den FC Bayern betrifft.

Revolution auf dem Transfermarkt! Wie die FIFA am Donnerstag bekanntgab , wird es künftig für die Verbände, deren Vereine an der neu eingeführten Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen, die Möglichkeit geben, ein zusätzliches Transferfenster vom 1. Juni bis zum 10. Juni zu öffnen, in dem Spieler wechseln können.

Hintergrund ist, dass die Klub-Weltmeisterschaft bereits am 15. Juni und damit zwei Wochen vor der offiziellen Transferperiode am 01.07. beginnt. Prominente Neuzugänge könnten somit nicht rechtzeitig für das neue Prestige-Turnier der FIFA mit 36 Mannschaften (unter anderem der FC Bayern und Borussia Dortmund) registriert werden, was die Attraktivität schmälern würde. Die jeweiligen Landesverbände, in Deutschland also der DFB, dürfen selbst entscheiden, ob sie dieses Wechselfenster zulassen.