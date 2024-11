Transfer-News: Bayern heiß auf Davies-Kumpel?

Der 24-jährige Kanadier hat in der laufenden Saison bislang mit 13 Toren in 19 Einsätzen überzeugt. Sein Vertrag bei Lille läuft noch bis Sommer 2025, doch David soll kein Interesse an einer Verlängerung signalisieren. Damit könnte er am Saisonende ablösefrei wechseln.