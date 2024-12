Transfer-News: Bittere Entwicklung um BVB-Sorgenkind

„Besondere Geschichte“ zwischen Haller und BVB

„Die Geschichte, die uns mit Sebastién verbindet, war eine besondere, ist eine besondere und wird immer eine besondere bleiben. Sebastiéns Krebserkrankung war ein tiefer Einschnitt in sein Leben und das seiner Familie und Freunde. Die gesamte BVB-Familie stand in dieser schweren Zeit an seiner Seite. Das Glücksgefühl, ihn gesund wieder in unserer Mitte zu haben, werde ich persönlich nie vergessen“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl im Sommer.