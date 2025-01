Schlägt Guardiola bei Marmoush zu? City wohl heiß auf Frankfurt-Star!

Die Skyblues wollen den 25-Jährigen verpflichten, um die Schwachstellen im Kader auszugleichen und für Entlastung zu sorgen. Das Team von Pep Guardiola kämpft in dieser Saison mit viel Verletzungspech, dazu kommen spielerisch teils erschreckend schwache Auftritte in der Liga.

In dieser liegt City aktuell nur auf Rang 6, hat bereits 14 Punkte Rückstand auf Tabellenführer Liverpool. Marmoush kann und soll in der Offensive flexibel eingesetzt werden, um Haaland und Co. mit seiner Qualität zu helfen.