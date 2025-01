Transfer-News: BVB-Stürmer Haller wagt offenbar neuen Anlauf

Für Sébastien Haller geht es offenbar in der Heimat weiter. Der Stürmer von Borussia Dortmund bricht seine Leihe bei CD Leganés ab und wagt einen Neuanfang bei seinem Ex-Klub FC Utrecht.

Sébastien Haller wagt offenbar einen neuen Anlauf: Der Stürmer von Borussia Dortmund bricht seine Leihe bei CD Leganés nach nur einem halben Jahr ab und schließt sich für den Rest der Saison seinem Ex-Klub FC Utrecht an. Das berichtet Voetball International in den Niederlanden. In Kürze soll der Spieler bei seinem neuen Klub auftauchen.