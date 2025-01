Transfer-News: Neue Gerüchte um Neymar - Schweinsteigers Ex-Klub interessiert?

Über die Zukunft von Neymar wird seit Wochen spekuliert. Mittlerweile führen immer mehr Spuren in die USA.

Wie geht es mit Neymar weiter? Sein Vertrag bei Al Hilal in Saudi-Arabien läuft im Sommer aus, so kursieren bereits seit Wochen zahlreiche Gerüchte über das zukünftige Ziel des 32-Jährigen. Vor allem ein Wechsel in die Major League Soccer (MLS) wird immer wieder diskutiert - nun gibt es einen weiteren konkreten Namen.