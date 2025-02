BVB-Transfer am Deadline Day fix!

Borussia Dortmund verstärkt sich am letzten Tag des Transferfensters. Ein Abwehrmann ergänzt den Kader von Neu-Trainer Niko Kovac.

Der erste Deal des BVB am Deadline Day ist fix! Wie die Dortmunder am Montagmittag bekanntgaben, wechselt Linksverteidiger Daniel Svensson zu den Schwarzgelben.

„Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen. Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird“, wurde BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.