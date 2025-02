Transfer-News: Gelingt Frankfurt Last-Minute-Coup?

Arbeitet Eintracht Frankfurt an einem Last-Minute Deal? Nach Informationen der französischen Tageszeitung L‘Équipe könnte der frühere BVB-Stürmer Michy Batshuayi auf der Zielgeraden des Deadline Days von Galatasaray Istanbul zu den Hessen wechseln.

Im Gespräch sei eine Leihe des 31-Jährigen, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Borussia Dortmund ausgeliehen war. In der aktuellen Saison hat der Angreifer bislang fünf Treffer und zwei Torvorlagen auf seinem Konto.