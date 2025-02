Löw legt Bayern-Star Wechsel nahe

Löw verriet in der Sky -Sendung „Meine Geschichte“, dass er dem 30-Jährigen einen Wechsel im Sommer nahelegen würde.

„Ich als Spieler, an so einer Stelle, mit diesen Möglichkeiten, würde es tun! Ich habe selbst im Ausland gelebt und habe selbst die Erfahrung gemacht. Wie viel man lernen kann von anderen Kulturen, von anderen Ideen, von anderen Spielphilosophien, Spielstilen, anderen Lebensweisen. Das hat mir in meiner Entwicklung wahnsinnig gut getan.“