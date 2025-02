"Nerv getroffen": Watzke reagiert vielsagend auf Rummenigge-Interview

„Unsere Spieler sollen aufhören zu jammern!“, hatte der 69-Jährige in der Sport Bild gepoltert und die Stars in Sachen Gehaltsvorstellungen abgewatscht: „Die ganzen Vertragsverhandlungen, die ich bei uns miterlebe, gehen immer nur in eine Richtung: immer höher, immer weiter, immer schneller. Irgendwo muss das viele Geld aber herkommen.”