Transfer-News: Ex-BVB-Star wechselt zu Drittligisten

Ex-BVB-Star Anthony Modeste findet einen neuen Klub. Der Franzose läuft künftig in der dritten Liga auf.

In Spanien unterschrieb Modeste einen Vertrag bis Saisonende, der Kontrakt soll sich bei einem möglichen Klassenerhalt um ein weiteres Jahr verlängern. CF Intercity steht in der laufenden Saison mit 17 Punkten aus 22 Spielen auf dem letzten Platz, Modeste soll den Klub vor einem Abstieg in die Viertklassigkeit retten.