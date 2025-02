Transfer-News: Frankfurt verkündet Last-Minute-Deal

SPORT1 03.02.2025 • 21:43 Uhr Eintracht Frankfurt verpflichtet Ex-BVB-Star Michy Batshuayi. Der Belgier unterschreibt in der Mainmetropole bis 2027.

Eintracht Frankfurt bekommt Verstärkung im Sturm! Wie die Hessen am Montagabend bekanntgaben, wechselt der Belgier Michy Batshuayi in die Mainmetropole.

„Michy Batshuayi bringt nicht nur eine starke Torquote, sondern auch reichlich Erfahrung mit, weil er so gut wie jede große europäische Liga kennengelernt hat – nicht zuletzt auch die Bundesliga. Michy verfügt über die nötige Robustheit und Wettkampfhärte. Wir trauen ihm zu, schnell eine wichtige Rolle in unserem jungen Team zu übernehmen“, wird SGE-Sportvorstand Markus Krösche auf der Vereinsseite zitiert.

Batshuayi kostet drei Millionen Euro plus Boni

Schon am frühen Abend machten erste Gerüchte über einen möglichen Transfer des Belgiers von Galatasaray Istanbul zur Eintracht die Runde, zwischenzeitlich soll auch Betis Sevilla um Batshuayi gebuhlt haben. Nun hat der Stürmer in Frankfurt einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, die Hessen überweisen drei Millionen Euro plus mögliche 500.000 Euro Boni in die Türkei.

Der Belgier stand bei Galatasaray Istanbul noch bis 2027 unter Vertrag, in der aktuellen Saison hat der Angreifer bislang fünf Treffer und zwei Torvorlagen auf seinem Konto. Am Montagabend sollte Batshuayi eigentlich beim Ligaspiel in Gazientep auflaufen, doch er blieb im Teamhotel.

„Wir haben Michy nicht mit ins Aufgebot genommen, weil es ein Angebot für ihn gibt“, bestätigte Gala-Trainer Okan Buruk im türkischen TV vor Anpfiff.

In Frankfurt soll der Belgier mit seinen Stürmerkollegen versuchen, die Lücke von Omar Marmoush zu schließen. Der Ägypter wechselte vor wenigen Wochen zu Manchester City. Nach dem Abgang des 25-Jährigen hatte die Eintracht bereits Elye Wahi als Nachfolger für den ägyptischen Goalgetter verpflichtet.