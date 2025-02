Transfer-News: Neue Entwicklung um Wirtz?

Im Werben um Offensivstar Florian Wirtz bringt sich offenbar ein europäisches Schwergewicht in Stellung.

Das englische Boulevardblatt Sun will nun erfahren haben, dass Manchester City sich auf ein Transfer -Duell mit Real Madrid im kommenden Sommer vorbereite.

Wirtz als Nachfolger von De Bruyne?

Es dürfte allerdings kein Zufall sein, dass die Meldung unmittelbar vor dem direkten Duell zwischen Real Madrid und ManCity am Mittwochabend ( 21 Uhr im LIVETICKER ) in den Playoffs der Champions League lanciert wird. Auf wirklich belastbare Fakten stützt sich der Bericht ebenso wenig.

Wirtz selbst hatte sich bezüglich seiner Zukunft rund um das Topspiel gegen den FC Bayern (0:0) am vergangenen Wochenende entspannt gegeben. „Man wird irgendwann etwas lesen und dann weiß man Bescheid“, sagte der 21-Jährige in einem Interview auf der Vereinshomepage mit einem Lachen: „Also, ich spiele gerade Fußball und mehr ist bei mir deswegen überhaupt nicht los in dieser Sache.“