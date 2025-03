Bei der EM fiel er durch seine Haare auf: Wird Ratiu Leverkusens Frimpong-Nachfolger?

Mit Ratiu, der in Spanien aufwuchs, bekäme die Werkself einen im Vergleich etwas defensiven Flügelspieler beziehungsweise Rechtsverteidiger, der aber auch imstande ist, in der Offensive Akzente zu setzen. An Frimpongs Tempo und Dribbelstärke kommt der Rumäne jedoch noch nicht heran.

Ratiu auch auf Barcas Radar

Villarreal hat Rückkauf-Option

Zudem besitzt sein Jugendklub Villarreal eine Rückkaufoption in Höhe von sieben Millionen Euro sowie 50 Prozent der Transferrechte. Bei einem möglichen Transfer könnte Villarreal den Rumänen also theoretisch zunächst zurückholen, um ihn dann mit mehr Profit zu verkaufen.

Mit Rayo steht Ratiu derzeit überraschend auf dem siebten Platz in LaLiga. Der Rumäne steuerte in dieser Saison zwei Tore und drei Vorlagen in 27 Einsätzen bei. 26-mal stand er in der Startelf, meist sogar über die volle Distanz.